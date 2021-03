Óscar Mingueza e l’espulsione ingiusta contro l’Italia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sabato 27 marzo si è giocata Spagna – Italia Under 21 valida per la qualificazione agli Europei. La partita tra le due squadre è stata molto combattuta, tanto che gli azzurri al 90esimo minuto ci sono arrivati in 9. L’arbitro ha però estratto un cartellino rosso anche contro gli spagnoli. Óscar Mingueza uno dei difensori della Selección è stato spedito negli spogliatoi all’87esimo minuto. Europei Under 21- Spagna-Italia 0-0 Óscar Mingueza, cosa è successo in Spagna-Italia? Óscar Mingueza classe 1999 e difensore del Barcellona, ha esordito con la Nazionale Under 21 sabato sera. La sua Spagna ha giocato contro l’Italia nella gara valevole per le qualificazioni agli Europei U21. Nonostante il match sia finito 0-0, entrambe le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Sabato 27 marzo si è giocata Spagna – Italia Under 21 valida per la qualificazione agli Europei. La partita tra le due squadre è stata molto combattuta, tanto che gli azzurri al 90esimo minuto ci sono arrivati in 9. L’arbitro ha però estratto un cartellino rosso anchegli spagnoli.uno dei difensori della Selección è stato spedito negli spogliatoi all’87esimo minuto. Europei Under 21- Spagna-Italia 0-0, cosa è successo in Spagna-Italia?classe 1999 e difensore del Barcellona, ha esordito con la Nazionale Under 21 sabato sera. La sua Spagna ha giocatonella gara valevole per le qualificazioni agli Europei U21. Nonostante il match sia finito 0-0, entrambe le ...

ChriLiotta396A : RT @Alex_Cavasinni: Mamma mia che pagliacci 'sti spagnoli. Oscar a Mingueza. Vergognosi. E l'arbitro tedesco un pollo come pochi. #ItaEsp #… - TaDi95 : RT @Alex_Cavasinni: Mamma mia che pagliacci 'sti spagnoli. Oscar a Mingueza. Vergognosi. E l'arbitro tedesco un pollo come pochi. #ItaEsp #… - Alex_Cavasinni : Mamma mia che pagliacci 'sti spagnoli. Oscar a Mingueza. Vergognosi. E l'arbitro tedesco un pollo come pochi. #ItaEsp #Europei - tolovethedamned : prima di andare a vedere amici volevo dire che auguro a oscar mingueza una buona serata <3 - tolovethedamned : BUONASERA OSCAR MINGUEZA SEI BELLO COME SEMPRE -

Ultime Notizie dalla rete : Óscar Mingueza Spagna Under 21 al veleno sull'Italia: "Sconvolti dall'antisportività degli italiani" Entrando nello specifico poi de la Fuente ha giudicato eccessivo il rosso a Mingueza: " Non è successo nulla. Oscar non tocca affatto l'italiano, che invece causa il tutto. L'arbitro ha pensato che ...

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ITALIA U21/ Ansu Fati, il grande assente (Europei) Oggi il Barcellona è in netta ripresa almeno nella Liga e giocherà la finale di Coppa del Re: questo anche grazie a Mingueza, che spera di ripercorrere i passi del già citato Piqué e di Carles Puyol, ...

