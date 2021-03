“Ora fuori dalla tv”. Barbara D’Urso, momento nero. La bordata del big vicino a Mediaset subito dopo la chiusura di ‘Live’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Live – Non è la D’Urso ha chiuso con diverse settimane di anticipo rispetto agli standard. Colpa degli ascolti bassi, crollati in due anni di 9 punti percentuali. Nei primi mesi di Non è la D’Urso, Barbara riusciva infatti anche a registrare oltre il 20%, share che è calato fino all’11% negli ultimi tempi. Numeri che non ammettono repliche. Eppure poco prima di salutare gli spettatori di Live-Non è la D’Urso, Barbara ha lanciato una frecciatina a quanti sperano di non rivederla più in televisione. “In prima serata ci vediamo in autunno. Domenica prossima in diretta con quattro cinque-ore di diretta. Come vedete ci sono e ci sarò sempre”. Ma il condizionale è d’obbligo. Bisognerà vedere se verrà confermato anche dalla presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Live – Non è laha chiuso con diverse settimane di anticipo rispetto agli standard. Colpa degli ascolti bassi, crollati in due anni di 9 punti percentuali. Nei primi mesi di Non è lariusciva infatti anche a registrare oltre il 20%, share che è calato fino all’11% negli ultimi tempi. Numeri che non ammettono repliche. Eppure poco prima di salutare gli spettatori di Live-Non è laha lanciato una frecciatina a quanti sperano di non rivederla più in televisione. “In prima serata ci vediamo in autunno. Domenica prossima in diretta con quattro cinque-ore di diretta. Come vedete ci sono e ci sarò sempre”. Ma il condizionale è d’obbligo. Bisognerà vedere se verrà confermato anchepresentazione dei palinsesti2021/2022. ...

AmiciUfficiale : Fuori ORA gli inediti dei cantanti del Serale su tutte le piattaforme digitali! Per ascoltarli cliccate QUI ?… - TIM_music : Voce fuori dal comune e hit già eterne, spegne oggi le candeline @MariahCarey! Con quale suo iconico brano non vedi… - fattoquotidiano : Bersani a La7: “Draghi tiri fuori un paio di palle avanti. Contro l’evasione non vedo l’ora che si faccia una rifor… - foooolsgold_ : RT @AchilleIDOL: Marilù ?? IL VIDEO UFFICIALE FUORI ORA SU YT - graziewebbi : SL ha preso per il culo più volte quelle che ora la osannano (le stesse persone che l'hanno buttata fuori perché ti… -