Open Fiber spinge verso riduzione digital gap. Frosini: “Disparità accesso oggi inaccettabile” (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Transizione digitale Vittorio Colao punta al 2026 per “connettere” tutta l’Italia in banda ultra larga. Una strategia che nn può prescindere dall’utilizzo della tecnologia FTTH, ovvero la rete completamente in fibra ottica, che ha consentito di assottigliare il profondo gap rispetto alla UE, anche nelle aree rurali più remote del Paese. La corsa per ridurre il gap – Un’analisi di McKinsey rivela che l’Italia è seconda solo alla Francia sia in termini di copertura delle aree rurali in FTTH (28% contro il 31%) e vanta elevati tassi di crescita anno su anno (+47% contro +59%). Nel 2020, Open Fiber ha dato un grande contributo a ridurre questo gap, classificandosi al terzo posto in Europa per connessioni, con 1,9 milioni di unità collegate, dopo la spagnola Telefonica e la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Transizionee Vittorio Colao punta al 2026 per “connettere” tutta l’Italia in banda ultra larga. Una strategia che nn può prescindere dall’utilizzo della tecnologia FTTH, ovvero la rete completamente in fibra ottica, che ha consentito di assottigliare il profondo gap rispetto alla UE, anche nelle aree rurali più remote del Paese. La corsa per ridurre il gap – Un’analisi di McKinsey rivela che l’Italia è seconda solo alla Francia sia in termini di copertura delle aree rurali in FTTH (28% contro il 31%) e vanta elevati tassi di crescita anno su anno (+47% contro +59%). Nel 2020,ha dato un grande contributo a ridurre questo gap, classificandosi al terzo posto in Europa per connessioni, con 1,9 milioni di unità collegate, dopo la spagnola Telefonica e la ...

Advertising

GuidoDalBo : Arriva Open Fiber anche da me, ecco cosa ho scoperto. - Ikaroixxx : RT @CavigliSimone: Guarda questo video! Fibra ottica a 10 Gbps in Italia: TIM sperimenta, Open Fiber apre la commercializzazione! https://t… - g_sr : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - faustojack : TIM e Open Fiber inaugurano l?era dei 10 Gbps simmetrici: cosa cambia per l?utente - zazoomblog : Open Fiber spinge verso riduzione digital gap. Frosini: “Disparità accesso oggi inaccettabile” - #Fiber #spinge… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Fiber Rete unica, Frosini 'Difficile ipotizzare che Tim rilevi competitor Open Fiber' Nel 2020, Open Fiber ha dato un grande contributo a ridurre questo gap, classificandosi al terzo posto in Europa per connessioni, con 1,9 milioni di unità collegate , dopo la spagnola Telefonica ...

Tim: progetto AccessCo? in ogni caso sviluppo rete ftth proseguira' rapidamente "Per la realizzazione di AccessCo, a seguito dell'accordo sottoscritto con Cdp, e' stata completata la due diligence tecnica di Open Fiber e FiberCop, confermando le nostre aspettative iniziali. Il dispiegamento della rete Ftth e' in ogni caso gia' in corso e proseguira' rapidamente secondo il piano previsto da FiberCop e ...

Open Fiber annuncia la fibra ottica a 10 Gbps Punto Informatico Open Fiber: le vie interessate dai lavori questa settimana [FIBRA OTTICA] Per la realizzazione della rete interamente in fibra ottica proseguono i lavori in città, ecco le vie di Rovigo dove avverranno gli interventi ...

Banda ultralarga accelera con Open Fiber. Frosini ‘Difficile ipotizzare che Tim acquisisca il principale competitor’ Intervista a Tommaso Edoardo Frosini, già Vicepresidente del CNR e Professore ordinario di Diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Nel 2020,ha dato un grande contributo a ridurre questo gap, classificandosi al terzo posto in Europa per connessioni, con 1,9 milioni di unità collegate , dopo la spagnola Telefonica ..."Per la realizzazione di AccessCo, a seguito dell'accordo sottoscritto con Cdp, e' stata completata la due diligence tecnica die FiberCop, confermando le nostre aspettative iniziali. Il dispiegamento della rete Ftth e' in ogni caso gia' in corso e proseguira' rapidamente secondo il piano previsto da FiberCop e ...[FIBRA OTTICA] Per la realizzazione della rete interamente in fibra ottica proseguono i lavori in città, ecco le vie di Rovigo dove avverranno gli interventi ...Intervista a Tommaso Edoardo Frosini, già Vicepresidente del CNR e Professore ordinario di Diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.