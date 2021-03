Open Arms ed Emergency | salvati altri 181 migranti nel Mediterraneo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nonostante la grave Pandemia che sta affliggendo il Mondo intero, non si ferma la traversata deinel. Le partenze dei barchini o barconi spesso stracarichi diche ...

E' quello che è successo sabato mattina a due imbarcazioni in difficoltà nel Sar maltese, dopo un primo soccorso avvenuto sabato mattina e una giornata di ricerche, la, con a bordo il ...Dopo un primo soccorso avvenuto sabato mattina e una giornata di ricerche, la, con a bordo il personale di EMERGENCY, ha appena terminato le operazioni di salvataggio di altre due imbarcazioni in difficoltà nella zona Sar maltese. Ora a bordo ci sono 219 persone; 56 ...Open Arms ed Emergency hanno richiesto più volte l'assegnazione di un Pos a Malta che lo ha negato, ora attendono la risposta dell'Italia ...Immigrazione: con più di duecento migranti a bordo Open Arms chiede all'Italia un porto sicuro dopo aver ricevuto il no da Malta ...