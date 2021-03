ONE Esports Singapore Major | eliminati Nigma | T1 e AS Monaco Gambit

(Di lunedì 29 marzo 2021) Si è conclusa la fase Wild Card nella competizione ONEdi Dota 2, con il passaggio al turno successivo di PSG.LGD, Vici Gaming e Team Liquid. Niente da fare, invece, per, T1 e AS. L’eliminazione die T1 non ha sorpreso più di tanto i fan di Dota 2, dato che entrambe le squadre hanno avuto delle difficoltà che non ha permesso loro di arrivare a questa competizione al 100%. Tutti e due i team hanno dovuto fare i conti con un contagio da Covid-19 che ha impedito ad uno dei loro giocatori di essere presente nel roster. Pertanto, siae T1 si sono ritrovate a dover cercare un sostituto all’ultimo momento, con tutte le conseguenze del caso. Ad aver pagato maggiormente dazio sembra sia stato proprio il ...

