Obi-Wan Kenobi: le riprese stanno per iniziare, ecco il cast della serie (Di lunedì 29 marzo 2021) Lucasfilm ha annunciato che le riprese della serie evento Obi-Wan Kenobi stanno per iniziare, svelando inoltre gli attori che faranno parte del cast. Le riprese di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, stanno per iniziare e la produzione ha svelato il cast del progetto prodotto per Disney+. Lo show avrà come protagonista Ewan McGregor e, come confermato alcuni mesi fa, tra gli interpreti ci sarà anche Hayden Christensen che riprenderà la parte di Anakin Skywalker/Darth Vader. Il cast di Obi-Wan Kenobi comprende inoltre Moses Ingram, Joel Edgerton e Bonnie Piesse che riprendono i ruoli di Zio Ben e Zia ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) Lucasfilm ha annunciato che leevento Obi-Wanper, svelando inoltre gli attori che faranno parte del. Ledi Obi-Wan, la nuovaambientata nell'universo di Star Wars,pere la produzione ha svelato ildel progetto prodotto per Disney+. Lo show avrà come protagonista Ewan McGregor e, come confermato alcuni mesi fa, tra gli interpreti ci sarà anche Hayden Christensen che riprenderà la parte di Anakin Skywalker/Darth Vader. Ildi Obi-Wancomprende inoltre Moses Ingram, Joel Edgerton e Bonnie Piesse che riprendono i ruoli di Zio Ben e Zia ...

Advertising

deShis_kc : fermi no aspettate in che senso special event per la serie di obi wan raga calmiamoci perchè non ci capisco una ciospa - cinemaniaco_fb : ?????????????? Obi-Wan Kenobi: le riprese stanno per iniziare, ecco il cast della serie - comicus_it : È stato svelato il cast completo di Obi-Wan Kenobi, la serie dell'universo Star Wars per Disney+:… - MayAmidala : La notizia più bella da quando Disney ha comprato la Lucasfilm #kenobi - cinemaniaco_fb : ?????????????? Obi-Wan Kenobi: svelato il cast completo della nuova serie Disney+. E c’è anche una star del MCU!… -