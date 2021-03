Nuovo Dpcm, in zona rossa a scuola sino alla prima media. E chiusi parrucchieri e barbieri (Di lunedì 29 marzo 2021) Programmare nuove aperture per ridare da subito speranza al Paese. Il Governo apre al dialogo con il centrodestra, a cui si aggiunge la maggioranza del le Regioni, le quali chiedono di «dare un segnale... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 29 marzo 2021) Programmare nuove aperture per ridare da subito speranza al Paese. Il Governo apre al dialogo con il centrodestra, a cui si aggiunge la maggioranza del le Regioni, le quali chiedono di «dare un segnale...

Advertising

MarcoCampa10 : RT @deidesk: Che ??bella ??l'Italia ?? in epoca 'Coloriamo le regioni col nuovo DPCM': possiamo andare a fare ?? pasquetta a Vilnius ?? ma non… - deidesk : Che ??bella ??l'Italia ?? in epoca 'Coloriamo le regioni col nuovo DPCM': possiamo andare a fare ?? pasquetta a Vilni… - idkesse : RT @SinistroTOP: ??Nuovo #DPCM. Vietato uscire persino dal Balcone. Si a vacanza per giro del mondo in 80gg. #lockdown #29marzo - bollachloe : draghi che crea il nuovo dpcm - mariangelatot : 'Dammi un appuntamento anche se è vietato in un bar Delle Canarie soli sulla spiaggia per un bacio rubato per rico… -