Nuovo Decreto Draghi, cosa cambia dopo Pasqua: regole e novità fino al 30 aprile per ristoranti, cinema, palestre e spostamenti (Di lunedì 29 marzo 2021) L'Italia resterà divisa in zone "colorate", ma solo in due fasce almeno fino al 30 aprile. Un paese "bicolore" tra il rosso e l'arancione, perché la zona gialla è stata "bandita" e nessuna Regione potrà ambire a un allentamento delle misure. E mentre tutto il Paese si prepara alla sorta di lockdown per Pasqua, con un'ulteriore stretta per scongiurare situazioni rischiose, il Governo in questi giorni è al lavoro per mettere a punto il Nuovo Decreto che entrerà in vigore il 7 aprile. Nuovo Decreto Draghi: cosa cambia dopo Pasqua Proprio dopo Pasqua entrerà in vigore il Nuovo Decreto, il secondo del ...

