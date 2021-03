Nuovo cinema Paradiso a casa

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 29 marzo 2021) Netflix contro Disney+.web, tutto esaurito L’Economia del Corriere della sera, pagina 29, di Chiara Sottocorona. Nella Hollywood degli anni ‘30, ritratta con un impeccabile bianco e nero, si racconta la nascita di un mito del, Citizen Kane, dal punto di vista dello sceneggiatore a cui Orson Wells aveva dato carta bianca: Herman Mankiewicz, detto «Mank». È il film che ha più probabilità di collezionare Oscar il 25 aprile a Los Angeles. Prodotto da Netflix, diretto da David Fincher e interpretato da Gary Oldman, conta una decina di nominations. Non è l’unico targato Netflix agli Oscar 2021. In lizza ci sono anche Il processo dei Chicago 7 sulla rivolta anti-Vietnam (già vincitore del Golden Globe per la sceneggiatura originale), e The Blues of Ma Rainey su un’artista nera della Chicago degli anni ’20 (altro Golden Globe). All’ultima ...