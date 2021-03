Nuoto | Campionati Italiani 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dal 31 marzo al 3 aprile si terranno sempre presso lo Stadio deldi Riccione gli Assoluti primaverili di. Una decisione, come viene sottolineato nella nota della FIN, figlia del contesto pandemico e considerando le disposizioni statali riguardanti l’emergenza sanitaria. Da questo punto di vista, il Comune di Riccione e la Polisportiva Riccione hanno assicurato la massima disponibilità per garantire la permanenza alberghiera e lo svolgimento delle gare nella massima sicurezza. Un aspetto importante, ricordando quanto avvenuto neiinvernali a chiosa del 2020. Giova ricordare che il campionato italiano sarà qualificante per gli Europei a Budapest, in Ungheria, (17-23 maggio) e soprattutto per le Olimpiadi Tokyo (24 luglio-1° agosto). Saranno previste le Finali A e B per i 100 e i 200 stile libero, mentre le batterie ...