Nuoto, Arianna Castiglioni negativa al tampone anti-Covid: “Vado agli Assoluti e deciderò se gareggiare o meno” (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono stati giorni molto difficili per Arianna Castiglioni. L’azzurra, risultata positiva al Covid, ha visto in un attimo sfumare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, tenuto conto della scadenza degli Assoluti primaverili di Nuoto (31 marzo-3 aprile), competizione nella quale vi sarà la selezione. Un avvicinamento che era stato molto promettente per la lombarda nei 100 rana: 1’06?55 a Lodi, tempo che se fatto a Riccione varrebbe il pass, anche se ci sarebbe da battere Martina Carraro, perfettamente in grado di realizzare un riscontro di questo genere. Ebbene, dopo lo sconforto, c’è la speranza: il tampone di controllo cui Arianna è stata sottoposta il 24 marzo scorso è risultato negativo e in 48 ore l’atleta ha eseguito tutte le visite mediche obbligatorie per ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono stati giorni molto difficili per. L’azzurra, risultata positiva al, ha visto in un attimo sfumare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, tenuto conto della scadenza degliprimaverili di(31 marzo-3 aprile), competizione nella quale vi sarà la selezione. Un avvicinamento che era stato molto promettente per la lombarda nei 100 rana: 1’06?55 a Lodi, tempo che se fatto a Riccione varrebbe il pass, anche se ci sarebbe da battere Martina Carraro, perfettamente in grado di realizzare un riscontro di questo genere. Ebbene, dopo lo sconforto, c’è la speranza: ildi controllo cuiè stata sottoposta il 24 marzo scorso è risultato negativo e in 48 ore l’atleta ha eseguito tutte le visite mediche obbligatorie per ...

Advertising

willycuba65 : RT @OA_Sport: #NUOTO Arianna Castiglioni negativa al tampone, va a Riccione per provare a gareggiare agli Assoluti primaverili! https://t.… - OA_Sport : #NUOTO Arianna Castiglioni negativa al tampone, va a Riccione per provare a gareggiare agli Assoluti primaverili! - zazoomblog : Nuoto Arianna Castiglioni è guarita dal Covid ma è in dubbio per gli Assoluti - #Nuoto #Arianna #Castiglioni… - varesenews : Sconfitto il Covid, Arianna Castiglioni torna in acqua per provare a staccare il pass olimpico - OA_Sport : #NUOTO Scopriamo i tempi limite per la qualificazione a Tokyo: 100 rana donne saranno il focus anche se l'assenza d… -