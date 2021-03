Non tutti i sanitari sono stati vaccinati | il disordine dell' Ordine degli Psicologi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 29 marzo 2021) Negli anni ’80 molti di noi, allora giovani laureati ina, dovevano aprire la propria partita IVA con il codiceartigiani poiché eravamo una categoria professionale non riconosciuta né rappresentata. All’epoca lottammo senza tregua per essere riconosciuti come professionisti e per avere anche noi unprofessionale che ci rappresentasse. Grazie al Senatore Adriano Ossicini, Psichiatra di fama internazionale, che si batté tenacemente in Parlamento, diventando il promotore per l’affermazionea come scienza e per il riconoscimentoa figura professionaleo psicologo. Finalmente nel Febbraio del 1989 fu emanata la Legge n. 56/1989 per l’Ordinamentoa professione di psicologo. Finalmente eravamo diventati una ...