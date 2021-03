Non solo The Handmaid’s Tale e I Testamenti, anche Maddaddam di Margaret Atwood sarà una serie tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo il successo di The Handmaid’s Tale e l’annunciato adattamento de I Testamenti, l’opera di Margaret Atwood continua ad ispirare nuovi progetti televisivi prodotti e distribuiti da Hulu. Prossimamente sarà la volta della trilogia di Maddaddam, che come i precedenti romanzi tratta questioni socio-politiche ed etiche in ottica distopica. Come per The Handmaid’s Tale l’adattamento includerà elementi di tutti e tre i libri: i temi principali della trilogia di Maddaddam sono il cambiamento climatico e le sue catastrofiche conseguenze, l’abuso dell’ingegneria genetica e le sue implicazioni etiche e – più attuale che mai – gli effetti di una pandemia leTale. L’ambientazione da realtà distopica di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo il successo di Thee l’annunciato adattamento de I, l’opera dicontinua ad ispirare nuovi progetti televisivi prodotti e distribuiti da Hulu. Prossimamentela volta della trilogia di, che come i precedenti romanzi tratta questioni socio-politiche ed etiche in ottica distopica. Come per Thel’adattamento includerà elementi di tutti e tre i libri: i temi principali della trilogia disono il cambiamento climatico e le sue catastrofiche conseguenze, l’abuso dell’ingegneria genetica e le sue implicazioni etiche e – più attuale che mai – gli effetti di una pandemia le. L’ambientazione da realtà distopica di ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccinati sono protetti e quasi certamente poco contagiosi. La loro estate 2021 sarà molto diversa da quella dei… - lauraboldrini : La #Bielorussia continua a lottare per la libertà. È stupefacente il coraggio di questo popolo che, da mesi, non si… - BentivogliMarco : Ma siamo sicuri che le persone non abbiano capito che le #Primarie ormai non rappresentino più un'occasione di part… - MeNeFrego___ : @sirenasong1 @Sara_14Jun @cristianalaz Non farti fregare, è un fake ?? Solo il mio è vero ???????? - itsgreysgdr : Vi ricordo di smettere di seguire account che non fanno parte del gdr, per evitare spam inutili che incasinano la t… -