Non solo si utilizza Photoshop o Paint per fare politica (ma lo si usa anche male) (Di lunedì 29 marzo 2021) Già è terribile utilizzare Photoshop (o altri programmi di post produzione fotografica) per alterare la realtà. Figuriamoci quando a farlo è un politico delle istituzioni. Per giunta, in maniera goffa e assolutamente inappropriata per i livelli tecnici che sono stati raggiunti nel 2021. Quella di Paolo Ferrara, consigliere comunale del M5S a Roma, è poco più di una sbianchettatura: ha utilizzato una funzione "pennello nero" per "aprire" le feritoie di un tombino, chiuse da una passata di asfalto fresco. LEGGI anche > La bufala del Pd su Totti e l'attacco a Raggi del New York Times Paolo Ferrara e il suo Photoshop Già, lo ripetiamo perché bisogna rileggere almeno un paio di volte prima di rendersi conto che è tutto drammaticamente vero. L'amministrazione comunale ha eseguito dei ...

