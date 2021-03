"Non posso benedire le coppie gay? Allora nemmeno le palme". La protesta del parroco (Di lunedì 29 marzo 2021) Valentina Dardari Durante la Messa il parroco ha spiegato ai fedeli la protesta dopo il documento della Congregazione per la dottrina della fede Don Giulio Mignani, parroco di Bonassola, comune in provincia di La Spezia, ha voluto pubblicamente mostrare il suo disappunto riguardo il recente documento della Congregazione per la dottrina della fede. “Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, Allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo” ha spiegato Don Mignani ai suoi fedeli durante la messa della Domenica delle palme, precedente alla Pasqua e che apre la settimana Santa. Ecco perché Don Mignani non benedice le palme Nel documento viene vietata la benedizione delle ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Valentina Dardari Durante la Messa ilha spiegato ai fedeli ladopo il documento della Congregazione per la dottrina della fede Don Giulio Mignani,di Bonassola, comune in provincia di La Spezia, ha voluto pubblicamente mostrare il suo disappunto riguardo il recente documento della Congregazione per la dottrina della fede. “Se nonleformate da persone dello stesso sesso,non benedico neppuree ramoscelli d’olivo” ha spiegato Don Mignani ai suoi fedeli durante la messa della Domenica delle, precedente alla Pasqua e che apre la settimana Santa. Ecco perché Don Mignani non benedice leNel documento viene vietata la benedizione delle ...

