Niente medico, 118 e adrenalina all'occorrenza. Come funziona il vaccino in farmacia (Di lunedì 29 marzo 2021) Una campagna di immunizzazione di prossimità, coi vaccini praticati anche nelle farmacie. Sempre più "sotto casa". Dopo medici di medicina generale, specializzandi, specialisti ambulatoriali, pediatri di libera scelta e odontoiatri, nell'esercito dei vaccinator da oggi entrano ufficialmente anche i farmacisti. E l'Italia "si allinea alle migliori esperienze europee a cominciare da Francia e Inghilterra, dove i farmacisti hanno già effettuato milioni di vaccinazioni, all'Irlanda, dove cominceranno aprile, ma anche a quanto fatto negli Stati Uniti" ha fatto notare la Federazione italiana dell'ordine dei farmacisti. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, l'ha definito "un altro importante passo avanti per rendere la campagna vaccinale più veloce e capillare", per Marco Cossolo e Venanzio Gizzi, presidente nazionale di Federfarma e di Assofarm rispettivamente, le farmacie aderiranno ...

