Nicolas Maduro: "Venezuela offre petrolio in cambio di vaccini" (Di lunedì 29 marzo 2021) L’idea è quella di un “regime di pagamento” che vede “petrolio in cambio di vaccini” per contrastare l’epidemia da Covid-19 in Venezuela, in modo tale da garantire le dosi “al cento per cento della popolazione”. È l’annuncio lanciato da Caracas da parte del presidente Nicolas Maduro, parlando di una seconda opzione per l’acquisto di vaccini. “Abbiamo inviato documenti firmati da tutte le parti politiche e ideologiche del Paese affinché l’Organizzazione panamericana della salute riceva il denaro dai conti sequestrati e arrivino i vaccini. Questa è la prima strada”. Secondo Maduro, il Venezuela sta infatti lavorando anche per pagare le dosi tramite il programma Covax con le riserve al momento bloccate ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) L’idea è quella di un “regime di pagamento” che vede “indi” per contrastare l’epidemia da Covid-19 in, in modo tale da garantire le dosi “al cento per cento della popolazione”. È l’annuncio lanciato da Caracas da parte del presidente, parlando di una seconda opzione per l’acquisto di. “Abbiamo inviato documenti firmati da tutte le parti politiche e ideologiche del Paese affinché l’Organizzazione panamericana della salute riceva il denaro dai conti sequestrati e arrivino i. Questa è la prima strada”. Secondo, ilsta infatti lavorando anche per pagare le dosi tramite il programma Covax con le riserve al momento bloccate ...

