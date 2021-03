NFL | cambia il calendario della stagione regolare | si passa alle 17 partite! I giocatori storcono il naso

(Di lunedì 29 marzo 2021) Come era già stato preannunciato alcuni mesi fa, nelle prossime ore la NFL comunicherà ufficialmente l’allargamento del proprio. Dalla2021-2022, infatti, si passerà dattuali 16 gare + un turno di bye,17 partite + un solo turno di bye. Come ha già rivelato ESPN, manca solamente l’approvazione finale dei proprietari delle 32 franchigie NFL che, a quanto pare, sarà un semplice pro forma. Si tratta del primo cambio didal 1978 ad oggi, quando la Lega più seguita degli Stati Uniti passò d1416 settimane. Un cambio di rotta dettato, come sempre, da motivi economici. Un mondo che produce entrate economiche spaventose, dopotutto la NFL ha appena rinnovato i diritti televisivi per 11 anni (a partire dal 2023) in cambio di ...

... che gioca nella, e si chiamava Redskins con tanto di pellerossa come stemma prima di essere costretta ad abbandonare nome e simbolo in nome del politically correct , oraun'altra ...... che gioca nella, e si chiamava Redskins con tanto di pellerossa come stemma prima di essere costretta ad abbandonare nome e simbolo dopo le proteste dei nativi americani,un'altra ...Come ha già rivelato ESPN, manca solamente l’approvazione finale dei proprietari delle 32 franchigie NFL che, a quanto pare, sarà un semplice pro forma. Si tratta del primo cambio di calendario dal ...In una classe di safety molto profonda, ma senza un vero fenomeno, Trevon Moehrig da TCU è il ragazzo che potrebbe uscire più in alto.