New York, la marijuana a uso ricreativo diventa legale - Andrew Cuomo: 'Troppi newyorkesi ingiustamente penalizzati' (Di lunedì 29 marzo 2021) La marijuana a uso ricreativo sarà legale anche a New York . I legislatori dello Stato hanno ufficialmente finalizzato l'accordo per la legalizzazione della cannabis , che potrebbe portare nella casse ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) Laa usosaràanche a New. I legislatori dello Stato hanno ufficialmente finalizzato l'accordo per la legalizzazione della cannabis , che potrebbe portare nella casse ...

New York, la marijuana a uso ricreativo diventa legale - Andrew Cuomo: 'Troppi newyorkesi ingiustamente penalizzati' La marijuana a uso ricreativo sarà legale anche a New York . I legislatori dello Stato hanno ufficialmente finalizzato l'accordo per la legalizzazione della cannabis , che potrebbe portare nella casse statali fino a 350 milioni l'anno di nuove ...

