Netflix | 40 nuovi titoli anime in arrivo per il 2021

Netflix ha annunciato all'animeJapan 2021 Expo di Tokyo che lancerà 40 nuovi titoli anime nel 2021, ha riferito Bloomberg, dopo il successo della sua serie Blood of Zeus l'anno scorso. Le nuove serie che usciranno quest'anno includono un adattamento del manga giapponese Record of Ragnarok, che debutterà a giugno; Yasuke, che parlerà di un samurai africano nel Giappone dell'era feudale debutterà il 29 aprile; e Resident Evil: Infinite Darkness, basato sul franchise della fortunata serie di videogiochi. Netflix ha precedentemente annunciato che la serie anime The Way of the Househusband, anch'essa basata su una serie manga giapponese, debutterà l'8 aprile.

