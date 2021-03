Nel Lazio mille farmacie pronte a vaccinare da fine aprile

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Sono circa, su 1.800, ledelche hanno dato la loro pre-adesione alla campagna vaccinale”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. Nel pomeriggio ci sara’ un incontro in Regioneper trovare un’intesa operativa sul protocollo che il ministero della Salute sta mettendo a punto insieme ai vertici nazionali di Federfarma. “L’obiettivo e’ organizzarci sulle modalita’ di distribuzione e di prenotazione- ha spiegato Cicconetti- in modo di arrivare pronti a, quando e’ previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino Johnson & Johnson”. “Le, in base ai propri spazi, dovranno attrezzarsi per creare una zona di accettazione, una di inocune e una di ...