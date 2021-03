' Ndrangheta | arrestato a Lisbona il boss Pelle | era latitante dal 2007

Advertising

rtl1025 : ?? Il boss della #Ndrangheta Francesco Pelle, 43 anni è stato arrestato a Lisbona. Secondo quanto si apprende, Pelle… - _Carabinieri_ : Un pericoloso latitante della ’Ndrangheta è stato arrestato a Boca Chica, nella Repubblica Domenicana, grazie al Nu… - SachaMalgeri : RT @AntonioTalia: #BREAKING Il boss della #ndrangheta Francesco Pelle alias 'Ciccio Pakistan', coinvolto nella catena di eventi che ha cond… - Moneta84 : RT @TgLa7: '#Ndrangheta: boss Pelle arrestato a Lisbona. Individuato da Carabineri in una clinica dove era in cura Covid - filotesa : RT @MediasetTgcom24: 'Ndrangheta, arrestato a Lisbona il boss Francesco Pelle #'ndrangheta -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta arrestato

Il Lametino

Colpo importante inflitto alla criminalità organizzat a. Il boss della 'Francesco Pelle , 43 anni è statoa Lisbona. Secondo quanto si apprende, Pelle è stato scovato dai carabinieri in una clinica della capitale portoghese dove era in cura per il ...Pelle sarebbe statoin una clinica di Lisbona, dove si trovava perché positivo al Covid. Pelle si trova ora in stato di fermo portoghese. Il prossimo passo sarà l'estradizione, a seguito ...Il boss della `Ndrangheta Francesco Pelle, 43 anni, detto «Ciccio Pakistan», è stato arrestato a Lisbona. Secondo quanto si apprende, Pelle è stato scovato dai Carabinieri in una clinica della ...Si trovava ricoverato in una clinica in Portogallo perché positivo al Covid-19, i carabinieri hanno così individuato il boss Francesco Pelle ...