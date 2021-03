NBA | Lakers a fatica contro i Magic Portland piega i Raptors | Gallinari cade a Denver

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 marzo 2021) Pronostici rispettati. Mae Blazers si regalano una vittoria tutto fuorché dominante e comodaOrlando e Toronto. Per Los Angeles nel 96-93 il miglior realizzatore è Dennis Schroder che chiude con 24 (12 solo nel quarto periodo), 5 rimbalzi e 6 assist mentre Kyle Kuzma e Markieff Morris si regalano una doppia doppia: per il classe 1995 21 punti, undici rimbalzi e quattro assist, il 31enne firma dodici punti conditi anche da undici rimbalzi, come Harrell dalla panchina. Ad Orlando non bastano i 26 punti di Dwayne Bacon né i 21 punti in due dalla panchina di Bamba e Mane. C’è la terza vittoria consecutiva per i Blazers che superano anche i122-117 a Tampa trascinati dai 22 punti e 11 assist di Damian Lillard. In luce anche McCollum, autore di 23 punti mentre Covington si regala la doppia di punti e rimbalzi (13/12). ...