NBA 2021 | Gorgui Dieng si accasa ai San Antonio Spurs

(Di lunedì 29 marzo 2021) Continua il mercato dei buyout in NBA e i Sanhanno piazzato un bel colpo mettendo sotto contratto, centro senegalese che è stato tagliato dai Memphis Grizzlies., trentunenne draftato nel 2013 con la scelta numero ventuno, è un giocatore che non faceva più parte del progetto tecnico della franchigia del Tennessee. Tuttavia, l’ex T-wolves è comunque un atleta nel fiore degli anni e perfettamente integro fisicamente. Parliamo, dunque, di una presa che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella corsa ai playoff di San. Gli, al momento, sono settimi a ovest con un record di 23 vittorie e 20 sconfitte e, dunque, sarebbero qualificati al play-in, ovvero il torneo tra i sodalizi che si piazzano tra la settima e la decima ...

L'incerta di questo periodo ha una certezza: i Brooklyn Nets sono la squadra migliore. E lo sono ancora di più con l'innesto di LaMarcus Aldridge, un'altra stella (al tramonto) per Steve Nash. Dopo un inizio di stagione tribolato e un lento e difficile recupero dall'infortunio dello scorso anno, Russell Westbrook è definitivamente rinato. Dopo aver saltato le ultime tre partite per "questioni famigliari" non meglio specificate, Kyrie Irving torna a disposizione di coach Steve Nash per la gara di questa notte in programma contro i Minne