Naya Rivera, il cast di Glee si riunisce per ricordarla (Di lunedì 29 marzo 2021) Una reunion del cast di Glee, una delle serie più seguite che è andata in onda dal 2009 al 2015: l'occasione perché avvenga sarà la 32esima edizione del Glaad Media Awards per ricordare Naya Rivera, l'attrice tragicamente scomparsa la scorsa estate in un incidente in barca sul lago Piru. Un tributo virtuale che avviene per celebrare i dieci anni da quando Santana Lopez, il personaggio che interpretava nella famosa serie musicale, ha fatto coming out. I Glaad Media Awards sono premi annuali assegnati dalla Gay & Lesbian Alliance Against Defamation che vengono conferiti a persone o produzioni che offrono un'immagine veritiera della comunità LGBTQ. I premi sono nati nel 1990 e quest'anno andranno in scena l'8 aprile e si svolgeranno in versione virtuale a causa della pandemia in corso. Non si conoscono molti dettagli ...

MarioManca : Il cast di #Glee si riunisce per ricordare Naya Rivera - aslowlandslide : Lea Michele che non parteciperà al memoriale per Naya Rivera ?? (almeno, non è ancora stata confermata la sua presenza) - PerversiOnBrit : Non ci voglio credere che tu abbia abbandonato questo mondo TROPPO presto. Naya Rivera. ? Santana - chevitadestenti : ascolto la cover di naya rivera di “if i die young” e piango, ma che scena è? - favruffalo : NAYA RIVERA TE AMO PRA SEMPRE -

