Nathan Chen | pattinaggio artistico | 3° oro mondiale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Imbattibile. Il 21enne statunitense si è imposto nel singolo maschile ai campionati mondiali didi Stoccolma, conquistando così il suo terzo oro consecutivo. Alle sue spalle la giovane sorpresa Kagiyama, mentre l’atteso Hanyu ha deluso, fermandosi al terzo posto. Il campione americano ha sgominato la concorrenza con un programma libero impeccabile, costituito da da cinque salti quadrupli e cinque tripli, sfoggiando una cifra tecnica davvero maestosa. Non a caso, il suo punteggio al termine della prova è stato da record, con un 220.03 che lo ha portato all’irragiungibile computo totale di 320.88. Probabilmente la formidabile prestazione diha messo troppo sotto pressione il suo rivale più accreditato per la vittoria finale, Yuzuru ...

... inseguiti da due coppie statunitensi: Madison Hubbell - Zachary Donahue e Madison Chock - Evan Bates cercheranno di seguire l'esempio di. Ci riusciranno? Parola al ghiaccio di Stoccolma ...Milano 2018, Minsk 2019 e Stoccolma 2021:, dopo l'annullamento per pandemia di Montreal 2020, in Svezia vince a 21 anni il terzo titolo mondiale consecutivo e si conferma quale assoluto favorito all'oro olimpico di Pechino 2022. ...Nathan Chen è primo ai mondiali di Stoccolma di pattinaggio artistico e ottiene così il suo terzo oro consecutivo nella specialità maschile.