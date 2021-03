Nasce Manuel Rui Costa – 29 marzo 1972 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il 29Rui, uno dei più grandi talenti del calcio portoghese recente, Campione d’Europa con il MilanRui, nato a Lisbona il 29, è sicuramente uno dei talenti più puri del calcio portoghese recente. Centrocampista completo, dotato di grande tecnica e visione di gioco, viene scoperto nientemeno che dalla leggenda del calcio lusitano Eusebio. Grazie a lui, all’età di nove anni entra a far parte delle giovanili del Benfica, con cui esordirà in prima squadra nel 1991 dopo un anno in prestito al Fafe. Nelle sue tre stagioni con il club portoghese, Ruitotalizzerà 107 presenze e 19 reti, conquistando un Campionato e una Coppa di Portogallo. Rui ...