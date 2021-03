Narvalo Urban Active Mask | la prima mascherina IoT

Leggi su wired

(Di lunedì 29 marzo 2021) Diciamolo subito, questanon è figlia dell’emergenza pandemica da coronavirus, il progetto nasce infatti in tempi non sospetti un paio di anni fa e l’obiettivorio era quello di fornire una valida barriera contro l’inquinamento atmosferico. Ora la startup del Politecnico di Milano ha messo a punto un prodotto decisamente più versatile, in grado di poter essere indossato e gestito in contesti e situazioni differenti. L’elemento distintivo dellaè il fatto di essere realizzata in tessuto 3D, traspirante, lavabile, idrorepellente e antistrappo, ma soprattutto con un’altissima capacità filtrante: blocca il 99,9% degli agenti inquinanti oltre a virus, batteri, polveri e odori, grazie ...