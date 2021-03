Napoli zona rossa, rissa a Porta Nolana nonostante le restrizioni anti-Covid (Di lunedì 29 marzo 2021) Pur essendo zona rossa, a Napoli il caos regna sovrano. Come quello di stanotte, avvenuto ai piedi delle torri aragonesi di Porta Nolana, scenario dell’ennesima rissa tra immigrati, a cui i residenti hanno dovuto assistere impotenti ma esasperati, filmando il tutto per denunciare quell’assenza di controlli e abbandono cui è destinata l’area non appena fa buio. Sono anni che i cittadini invocano a gran voce un intervento serio e risolutivo per il territorio, ma Porta Nolana continua ad essere ignorata dalle istituzioni. “Non riusciamo a dormire”, ha detto la madre di tre bambini che preferisce tenere nell’anonimato perché “il peggio è che se proviamo a ribellarci dai balconi queste persone ci minacciano. Abbiamo paura, specie per i nostri figli, perché ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Pur essendo, ail caos regna sovrano. Come quello di stanotte, avvenuto ai piedi delle torri aragonesi di, scenario dell’ennesimatra immigrati, a cui i residenti hanno dovuto assistere impotenti ma esasperati, filmando il tutto per denunciare quell’assenza di controlli e abbandono cui è destinata l’area non appena fa buio. Sono anni che i cittadini invocano a gran voce un intervento serio e risolutivo per il territorio, macontinua ad essere ignorata dalle istituzioni. “Non riusciamo a dormire”, ha detto la madre di tre bambini che preferisce tenere nell’anonimato perché “il peggio è che se proviamo a ribellarci dai balconi queste persone ci minacciano. Abbiamo paura, specie per i nostri figli, perché ...

