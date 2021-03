Napoli | neonato ricoverato per ustioni | Vincenzo respira da solo ed è in incubatrice

Advertising

anteprima24 : ** Migliorano le condizioni di Vincenzo, lo 'scricciolo' sta lottando come un leone ** - cronista73 : Napoli, neonato ustionato. Il primario del reparto: «Sta meglio e respira da solo» - anteprima24 : ** Ustioni dopo il parto, lo 'scricciolo' ricoverato al #Santobono apre gli occhi e beve latte **… - corrmezzogiorno : #Napoli Neonato ustionato, il medico: «Sta meglio e respira da solo» Arresti confermat... - occhio_notizie : Neonato ricoverato a Portici, arriva finalmente la bella notizia: 'Respira da solo' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli neonato

Vincenzo , ilustionato ricoverato al Santobono , è stato estubato. Respira da solo e come tutti i bambini, ha ricevuto il suo primo regalo. Un carillon, che sorveglia l'incubatrice del piccolo, che non ha ......ustioni ed era stato ricoverato all' Ospedale Santobono diil 17 marzo. Ora sta meglio, respira finalmente da solo e beve il latte. La sua situazione migliora di giorno in giorno. Il...Napoli – Migliorano le condizioni di Vincenzo, il neonato ricoverato in condizioni gravissime per ustioni all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo, che non ha neanche un mese di vita, è stato ...E questa é una delle principali caratteristiche del neonato servizio, ovvero l’attenzione verso l’ambiente. Al momento le riders sangiorgesi sono due. Per contattarle è attivo il numero 3510232551 e ...