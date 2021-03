(Di martedì 30 marzo 2021) Non penso al futuro,.Queste le parole di, intervenuto direttamente dal ritiro della Nazionale spagnola sul suo prossimo futuro con la casacca partenopea. Il centrocampista delè stato chiamato ai microfoni della stampa per rispondere ad alcune domande legate proprio ad un suo possibilenel campionato spagnolo. L'ex giocatore del Real Betis non si è però fatto provocare da queste ultime domande, spiegando come si trovi in perfetta sintonia con tutto l'ambiente napoletano.Calciomercato, obiettivo Senesi dal Feyenoord: l’erede di Koulibaly costa 50 milioniEcco le sue parole, concentratesi anche sulla sua attuale esperienza con la Spagna:"moltoal ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, #FabianRuiz parla del suo futuro dal ritiro della Nazionale spagnola - Mediagol : #Napoli, Fabian Ruiz: 'Ritorno in Liga? In Italia sono felice, ringrazio gli azzurri di una cosa' - EuropaCalcio : #Napoli #FabianRuiz: “#Mercato? Sono felice, ho altri due anni di contratto” #EuropaCalcio - zazoomblog : Calcio: Fabian Ruiz ‘felice al Napoli ho altri due anni di contratto’ - #Calcio: #Fabian #‘felice #Napoli - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Fabian Ruiz parla del suo futuro: 'Felice al Napoli, ho altri due anni di contratto'… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fabian

... molte voci di calciomercato lo vogliono via dalla Campania a fine stagione, con De Laurentiis pronto ad incassare i soldi del suo cartellino per finanziare il mercato delRuiz dal ...'Sono molto felice al, società a cui sono legato ancora da due anni di contratto. Adesso però penso solo alla partita di mercoledì'. Così il centrocampista delRuiz in conferenza dal ritiro della Spagna. 'Non ho dubbi che il campionato spagnolo sia uno dei più competitivi e uno dei migliori al mondo. Ci sono grandi giocatori e grandi club. Ogni ...NAPOLI FABIAN RUIZ - Nonostante le voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Napoli dalla prossima stagione, Fabian Ruiz non sembra intenzionato a ...Impegnato nel ritiro con la Spagna, Fabian Ruiz, tra i primi dieci miglior giocatori del Napoli in questa stagione, vorrebbe per il momento continuare a vestire la maglia azzurra nonostante il forte i ...