MotoGP, Franco Morbidelli: “La gomma era vuota. Ho finito la gara per rispetto della squadra” (Di lunedì 29 marzo 2021) Non l’esordio che Franco Morbidelli sognava. Il pilota romano, infatti, chiude solamente diciottesimo il Gran Premio del Qatar 2021 della MotoGP con un distacco abissale rispetto ai primi della classe. Per un pilota che era pronto per iniziare la sua annata battagliando per il successo, si tratta di un passo indietro davvero notevole. Ma, come si suol dire, un motivo c’è stato. “Franky” ha avuto un problema alla sua M1. “Ho avuto un guaio già in griglia – spiega a CrashNet – ma ho deciso di iniziare comunque la gara. Non so esattamente cosa sia successo, si tratta di un problema che dobbiamo approfondire perché penso sia successo anche altre volte durante il fine settimana, In gara abbiamo visto chiaramente che qualcosa non andava e purtroppo abbiamo ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Non l’esordio chesognava. Il pilota romano, infatti, chiude solamente diciottesimo il Gran Premio del Qatar 2021con un distacco abissaleai primiclasse. Per un pilota che era pronto per iniziare la sua annata battagliando per il successo, si tratta di un passo indietro davvero notevole. Ma, come si suol dire, un motivo c’è stato. “Franky” ha avuto un problema alla sua M1. “Ho avuto un guaio già in griglia – spiega a CrashNet – ma ho deciso di iniziare comunque la. Non so esattamente cosa sia successo, si tratta di un problema che dobbiamo approfondire perché penso sia successo anche altre volte durante il fine settimana, Inabbiamo visto chiaramente che qualcosa non andava e purtroppo abbiamo ...

