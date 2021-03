MotoGp | Delusione del team Petronas alla prima gara del mondiale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Le aspettative gloriose delsi sono infrante al via del GP del Qatar, purtroppo i 2 piloti italiani hanno raccolto un magro bottino. Valentino Rossi, dopo una qualifica di grande qualità, ha terminato il gran premio in 12ema posizione. Dopo una buona partenza ed alcuni giri a un buon ritmo il pilota yamaha ha cominciato a rallentare perdendo strada nei confronti dei rivali che lo precedevano. La causa di questo risultato è imputabile a una perdità di gripruota posteriore, il dottore è del parere che la sua guida stressi troppo la gomma, deteriorandola in pochi giri. Questo problema comunque stato riscontrato anche sulla Yamaha di Fabio Quartararo e sulla Ducati di Jack Miller. Rossi era a conoscenza del problema dato che lo aveva riscontrato anche nei test fatti in precedenza sulla stessa pista. Diverso invece il ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Delusione

FormulaPassion.it

Valentino ha chiuso la prima gara in Qatar al 12° posto, lontanissimo dai migliori. Eppure era partito con grande fiducia. Ora il rischio è di ...A precederlo in seconda posizione è stato Zarco , scattato dalla seconda fila e autore del nuovo record assoluto di velocità in(362.4 km/h) durante le PL3 di sabato. Terzo all'ultima curva, ...MotoGP: Vinales riscopre il suo lato veloce, le Ducati davanti alla prima curva ma non al traguardo, Mir si sveglia in tempo per la gara ...Le aspettative gloriose del team Petronas si sono infrante al via del GP del Qatar, purtroppo i 2 piloti italiani hanno raccolto un magro bottino. Valentino Rossi, dopo una qualifica di grande qualità ...