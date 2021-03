Morto un altro medico di Navalny. Le cure del dissidente diventano letteratura scientifica (Di lunedì 29 marzo 2021) Mentre le condizioni di salute dell’oppositore russo Aleksei Navalny peggiorano (qui l’articolo di Formiche.net sulla denuncia del dissidente dal carcere), è deceduto un altro medico che l’ha curato dopo l’avvelenamento ad agosto del 2020. L’ortopedico Rustam Aghishev, che lavorava nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Omsk quando Navalny è stato ricoverato, è deceduto dopo un ictus che aveva avuto a dicembre. Aghishev, 63 anni, è il secondo medico scomparso dopo essere stato a contatto con l’oppositore russo. A febbraio di quest’anno è Morto a 55 anni anche Serghei Maximishin, vice primario dello stesso ospedale. I medici di Omsk avevano concordato inizialmente che Navalny era stato avvelenato, ma l’ipotesi poi è stata esclusa. Negli ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 marzo 2021) Mentre le condizioni di salute dell’oppositore russo Alekseipeggiorano (qui l’articolo di Formiche.net sulla denuncia deldal carcere), è deceduto unche l’ha curato dopo l’avvelenamento ad agosto del 2020. L’ortopedico Rustam Aghishev, che lavorava nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Omsk quandoè stato ricoverato, è deceduto dopo un ictus che aveva avuto a dicembre. Aghishev, 63 anni, è il secondoscomparso dopo essere stato a contatto con l’oppositore russo. A febbraio di quest’anno èa 55 anni anche Serghei Maximishin, vice primario dello stesso ospedale. I medici di Omsk avevano concordato inizialmente cheera stato avvelenato, ma l’ipotesi poi è stata esclusa. Negli ...

