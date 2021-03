Morto Enrico Vaime | padre del varietà televisivo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 29 marzo 2021) Domenica sera, al Policlinico Gemelli di Roma, è morto Enrico Vaime, padre putativo del varietà, radiofonico e televisivo. Ottantacinquenne, sarebbe stato malato da circa due anni, come ha spiegato Maurizio Costanzo, suo storico amico, all’Ansa. «Eravamo un bel gruppo, io, Enrico, Marcello Marchesi, Italo Terzoli. Erano gli anni dei grandi varietà, dei sabati sera di RaiUno. Enrico era straordinario, la sua cifra era l’elegante ironia. Era la persona più ironica che abbia conosciuto, indovinava la battuta disarmante anche davanti ad un fatto clamoroso. Marcello Marchesi diceva che quando Enrico si passava un dito nel collo della camicia, stava per tirare fuori una battuta. Che dire? Mi sento più solo, mi pare una trincea. Mercoledì inizierò la nuova puntata del Costanzo Show dedicandola a lui», ha promesso Maurizio Costanzo, ricordando la forza artistica di un uomo che, in Rai, è entrato nel 1960, dopo aver vinto un concorso.