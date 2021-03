Morta Sarah Obama | la nonna di Barack Obama | “Siamo devastati”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Èa 99 anniacquisita dell’ex presidente degli Stati Uniti. Lo hanno confermato parenti e funzionari, senza specificare la causa del decesso. Mama, come veniva affettuosamente chiamata, è stata una filantropa che ha promosso l’istruzione per ragazze e orfani. La figlia Marsat Onyango ha riferito che la madre èintorno alle 4 del mattino, ora locale, mentre era in cura presso l’ospedale Jaramogi Oginga Odinga a Kisumu, la terza città del Kenya, nell’ovest del Paese.è stata la seconda moglie del nonno del presidentee ha contribuito a crescere suo padre, ...

Spread the love NAIROBI - MamaOnyango Obama , nonna kenyana dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, èquesta mattina presso il Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital di Kisumu. Aveva circa 99 ...Sua madre è, Spud è ancora dipendente da eroina, Begbie è in carcere e Sick Boy gestisce il ... Charlotte Gainsbourg, Peter Stormare, Robert Naylor, Marie - Josée Croze, JuliaStone, Celine ...Grave lutto per Barak Obama, stamattina è morta la nonna dell’ex presidente degli Stati Uniti Mama Sarah Onyango Obama, aveva 99 anni Grave lutto per Barak Obama, la nonna Mama Sarah Onyango Obama è ...Mama Sarah, come veniva affettuosamente chiamata, è stata una filantropa che ha promosso l’istruzione per ragazze e orfani. La figlia Marsat Onyango ha riferito che la madre è morta intorno alle 4 del ...