Montipò, la stagione e il successo con la Juventus: “Ho dato un dispiacere alla mia famiglia” (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’eco del successo contro la Juventus risuona ancora forte nel Sannio. La conferma arriva dalle parole di Lorenzo Montipò, numero uno del Benevento reduce dal colpaccio dello Stadium. L’estremo difensore giallorosso si è raccontato in un’intervista rilasciata al portale La voce di Novara e della quale vi proponiamo un estratto. Serie A – Sono molto soddisfatto di come sto affrontando questa mia prima stagione in massima serie. Era difficile per un esordiente e in una neopromossa ma credo di essere riuscito a gestire al meglio la sfida dal punto di vista mentale, così come di aver raggiunto questo palcoscenico al momento giusto. Salvezza – Siamo a +7 sulla zona retrocessione e il traguardo dei 40 punti, individuato quale ‘quota salvezza’ non è lontano. Siamo artefici del nostro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’eco delcontro larisuona ancora forte nel Sannio. La conferma arriva dalle parole di Lorenzo, numero uno del Benevento reduce dal colpaccio dello Stadium. L’estremo difensore giallorosso si è raccontato in un’intervista rilasciata al portale La voce di Novara e della quale vi proponiamo un estratto. Serie A – Sono molto soddisfatto di come sto affrontando questa mia primain massima serie. Era difficile per un esordiente e in una neopromossa ma credo di essere riuscito a gestire al meglio la sfida dal punto di vista mentale, così come di aver raggiunto questo palcoscenico al momento giusto. Salvezza – Siamo a +7 sulla zona retrocessione e il traguardo dei 40 punti, individuato quale ‘quota salvezza’ non è lontano. Siamo artefici del nostro ...

