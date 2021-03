Mondiali 2022, tutti negativi i tamponi della Nazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Buone notizie in casa azzurra. La delegazione italiana impegnata nella fase a gironi di qualificazioni ai Mondiali 2022 è risultata tutta negativa ai tamponi in vista della trasferta di Vilnius di mercoledì. Dopo la vittoria per 2-0 a Sofia sulla Bulgaria, la Nazionale del Ct Roberto Mancini partirà domani mattina alla volta della Lituania per la terza giornata e il terzo appuntamento di questa sosta. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) Buone notizie in casa azzurra. La delegazione italiana impegnata nella fase a gironi di qualificazioni aiè risultata tutta negativa aiin vistatrasferta di Vilnius di mercoledì. Dopo la vittoria per 2-0 a Sofia sulla Bulgaria, ladel Ct Roberto Mancini partirà domani mattina alla voltaLituania per la terza giornata e il terzo appuntamento di questa sosta. SportFace.

