Moira Orfei | lo sfogo della figlia Shannon | “Costretti ad andare alla Caritas | non sappiamo come fare E ci sono anche gli animali”

"In un anno abbiamo lavorato solo tre mesi. Ci siamo fermati nel febbraio scorso, abbiamo ripreso a luglio, poi il nuovo stop. La situazione è difficilissima. Per fortuna, in Friuli Venezia Giulia abbiamo trovato tanta brava gente, di cuore, che ci ha aiutato. Agli animali, grazie alla Coldiretti e alla Protezione civile, non manca nulla. Ma noi non sappiamo come andare avanti". Questo è lo sfogo dell'equilibrista Shannon Orfei, la figlia della "regina" del circo Moira Orfei, che in un'intervista all'Adnkronos ha parlato della drammatica situazione che sta vivendo il settore circense. "Abbiamo asini, cavalli, dromedari, tigri e mucche scozzese in buona ...

