Missione Bulgaria compiuta, per l’Italia un altro tassello verso il Qatar (Di lunedì 29 marzo 2021) La squadra del ct Mancini ha ottenuto il massimo risultato in una partita sporca e complicata. Gli azzurri scrivono una pagina importante. Tornano da Sofia con i tre punti. È la prima volta nella storia della Nazionale. La Nazionale grazie ai 2 gol fatti e zero subiti è in vetta al girone grazie alla differenza reti, che al momento la mantiene in vantaggio sulla Svizzera (vittoriosa 1-0 contro la Lituania). Contro un avversario modesto l’Italia impiega tempo a trovare gli spazi giusti per colpire e dopo avere sbloccato la gara, la squadra gestisce le energie con calma ed esperienza. La Missione Bulgaria è compiuta, un altro tassello verso il Qatar è a posto. l’Italia batte 2-0 la Bulgaria. È a punteggio pieno nel ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 29 marzo 2021) La squadra del ct Mancini ha ottenuto il massimo risultato in una partita sporca e complicata. Gli azzurri scrivono una pagina importante. Tornano da Sofia con i tre punti. È la prima volta nella storia della Nazionale. La Nazionale grazie ai 2 gol fatti e zero subiti è in vetta al girone grazie alla differenza reti, che al momento la mantiene in vantaggio sulla Svizzera (vittoriosa 1-0 contro la Lituania). Contro un avversario modestoimpiega tempo a trovare gli spazi giusti per colpire e dopo avere sbloccato la gara, la squadra gestisce le energie con calma ed esperienza. La, unilè a posto.batte 2-0 la. È a punteggio pieno nel ...

