MiSE, bando macchinari innovativi: dal 13 aprile domande per incentivi (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando “macchinari innovativi”, a cui PMI, reti di imprese e professionisti potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni. L’obiettivo – chiarisce la nota diffusa dal Ministero – “è quello di sostenere investimenti innovativi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché la transizione verso l’economia circolare delle attività d’impresa presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”. La misura è finanziata con 132,5 milioni di euro, una cifra pari a quella già messa a disposizione lo scorso anno dal Ministero con l’apertura del primo sportello del bando. Si tratta di risorse a valere ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del nuovo”, a cui PMI, reti di imprese e professionisti potranno presentare leper richiedere le agevolazioni. L’obiettivo – chiarisce la nota diffusa dal Ministero – “è quello di sostenere investimentifinalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché la transizione verso l’economia circolare delle attività d’impresa presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”. La misura è finanziata con 132,5 milioni di euro, una cifra pari a quella già messa a disposizione lo scorso anno dal Ministero con l’apertura del primo sportello del. Si tratta di risorse a valere ...

