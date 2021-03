Milano | il cimitero di Lambrate ostaggio di incuria e vandalismi ' Spettacolo indegno e doloroso'

(Di lunedì 29 marzo 2021) Alberi e cespugli lasciati incolti. Sentieri pieni di cartacce e mozziconi per terra. Targhe bruciate dai teppisti e cartelli ormai illeggibili. Per non parlare dei bagni vandalizzati e così sporchi ...

IL CASO NUTRIE Non è la prima volta che scoppiano le proteste sull'incuria del. A settembre era divampato il caso dell'invasione delle nutrie, che sporcavano di escrementi le tombe e le ...Un nuovo grattacielo di 12 piani caratterizzato da un 'bosco verticale' come quello di: tra ... con relativi veleni, e ildella Città.' Scrive il gruppo Ali per la Città. 'Ma è anche un ...È il degrado e l’incuria che da tempo regnano al cimitero di Lambrate, scatenando la rabbia di coloro che vanno a trovare i propri defunti. RABBIA FACEBOOK «È una spettacolo indegno e doloroso, perché ...Simona RomanòAlberi e cespugli lasciati incolti. Sentieri pieni di cartacce e mozziconi per terra. Targhe bruciate dai teppisti e cartelli ormai illeggibili. Per non parlare dei bagni vandalizzati e..