Milano, i lavoratori del Piccolo occupato: 'Vogliamo contagiare anche gli altri teatri' (Di lunedì 29 marzo 2021) 'Ci mancate voi, ci mancano le vostre emozioni che diventano le nostre'. Sono tanti i semplici cittadini che hanno partecipato all'assemblea pubblica fuori dal Piccolo Teatro di via Rovello. È sabato ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) 'Ci mancate voi, ci mancano le vostre emozioni che diventano le nostre'. Sono tanti i semplici cittadini che hanno partecipato all'assemblea pubblica fuori dalTeatro di via Rovello. È sabato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una cinquantina di persone, tra lavoratori dello spettacolo e studenti ha occupato il cortile del Piccolo a Milano… - Tg3web : A Milano, stamattina, in occasione della Giornata mondiale del Teatro, è stato occupato il Piccolo di Milano. Una d… - welikeduel : Lo sciopero dei lavoratori Amazon a Milano. Immagini di Matteo Macor #propagandabergamo #propagandalive - emilio_sposato : RT @FitLombardia: SCIOPERO LOGISTICA E TRASPORTO MERCI UPS/BRT MILANO ! Lavoratori del settore trasporto e logistica in sciopero per il ri… - Priore_Nicola : RT @FitLombardia: SCIOPERO LOGISTICA E TRASPORTO MERCI UPS/BRT MILANO ! Lavoratori del settore trasporto e logistica in sciopero per il ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano lavoratori Milano, i lavoratori del Piccolo occupato: 'Vogliamo contagiare anche gli altri teatri' Una occupazione che non ha coinvolto i lavoratori del Piccolo, ma che il direttore del teatro Claudio Longhi non si è sentito di disconoscere: bene il presidio, ma nel rispetto di orari del teatro e ...

Lavoratori dello spettacolo occupano Piccolo Teatro. ... tra lavoratori del coordinamento spettacolo della Lombardia e studenti, questa mattina ha occupato il cortile del Teatro Grassi di via Rovello, in pieno centro a Milano. Per l'azione di protesta ...

Milano, lavoratori dello spettacolo e studenti occupano il Piccolo Affaritaliani.it Beppe Sala ha fatto il tampone alla 'brigata sanitaria' ed è scoppiato un casino (politico) Il sindaco 'in visita' alla brigata sanitaria che offre tamponi gratis. Ed è bagarre politica Un tampone e poi il caos. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è finito nel mirino dei rivali politici dopo c ...

Primark raddoppia in Italia: 8 nuovi negozi e 2mila posti di lavoro Il marchio britannico scommette sul nostro Paese: tre nuovi punti vendita saranno aperti quest’anno e cinque nel 2022. La metà delle assunzioni nel centro-Sud. Il nuovo quartier generale a Milano ...

Una occupazione che non ha coinvolto idel Piccolo, ma che il direttore del teatro Claudio Longhi non si è sentito di disconoscere: bene il presidio, ma nel rispetto di orari del teatro e ...... tradel coordinamento spettacolo della Lombardia e studenti, questa mattina ha occupato il cortile del Teatro Grassi di via Rovello, in pieno centro a. Per l'azione di protesta ...Il sindaco 'in visita' alla brigata sanitaria che offre tamponi gratis. Ed è bagarre politica Un tampone e poi il caos. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è finito nel mirino dei rivali politici dopo c ...Il marchio britannico scommette sul nostro Paese: tre nuovi punti vendita saranno aperti quest’anno e cinque nel 2022. La metà delle assunzioni nel centro-Sud. Il nuovo quartier generale a Milano ...