Milan, ridotta la squalifica di Ante Rebic: contro la Sampdoria sarà a disposizione di Pioli (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Milan può sorridere. Nella giornata odierna, infatti, la Corte Sportiva d'Appello ha deciso di ridurre la squalifica inflitta all'attaccante rossonero Ante Rebic da due ad una giornata. Dopo aver scontato un turno saltando il match contro la Fiorentina, dunque, il croato potrà tornare a disposizione del tecnico Stefano Pioli per la partita di sabato con la Sampdoria nel caso risolvesse i piccoli problemi fisici mostrati nelle ultime settimane. SportFace.

