Milan | ricorso Rebic | oggi la sentenza Ecco cosa filtra

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ante, almeno dal punto di vista fisico, sta molto meglio.si discuterà sulpresentato dalper la riduzione della squalifica Antesta molto meglio: il croato starebbe smaltendo il problema all’anca rapidamente. Dunque, almeno dal punto di vista fisico contro la Sampdoria sarebbe a disposizione di Stefano Pioli. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUEWS24, però, sarà decisiva ladel giudice federale, sulla squalifica rimediata contro il Napoli. Ilha presentatoper la riduzione da due ad una giornata. Stando a quanto riporta Tuttosport, filtrerebbe cauto ottimismo. Leggi su Calcionews24.com

Ante Rebic, almeno dal punto di vista fisico, sta molto meglio. Oggi si discuterà sul ricorso presentato dal Milan per la riduzione della squalifica. Il Sabato Santo del weekend di Pasqua rivedrà in campo eccezionalmente tutta la Serie A: si partirà proprio dall'impegno delle 12:30, che vedrà il Milan ...