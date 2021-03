Milan, primi contatti con il Manchester United: si cerca l’accordo per il riscatto di Dalot (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Milan è determinato a tornare in Champions League e, in vista della prossima stagione, inizia già a pensare ai tasselli da inserire e confermare nella propria rosa. Uno di questi è il portoghese Diogo Dalot che, secondo quanto riportato dal tabloid ‘Metro’, potrebbe essere riscattato dai rossoneri, i quali avrebbero formalmente riallacciato i contatti con il Manchester United per discutere del possibile trasferimento a titolo definitivo del terzino. Il classe 1999 ha finora collezionato 24 presenze con la maglia del Milan arricchite da due gol e due assist. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilè determinato a tornare in Champions League e, in vista della prossima stagione, inizia già a pensare ai tasselli da inserire e confermare nella propria rosa. Uno di questi è il portoghese Diogoche, secondo quanto riportato dal tabloid ‘Metro’, potrebbe essere riscattato dai rossoneri, i quali avrebbero formalmente riallacciato icon ilper discutere del possibile trasferimento a titolo definitivo del terzino. Il classe 1999 ha finora collezionato 24 presenze con la maglia delarricchite da due gol e due assist. SportFace.

