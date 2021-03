Milan | Keisuke Honda bacchetta Balotelli e Romagnoli | “Tanti problemi…”

(Di lunedì 29 marzo 2021)torna a parlare dell’Italia e della sua personalissima esperienza in undimesso. Il calciatore giapponese, vestendo la maglia dei rossoneri, ha realizzato un sogno che coltivava fin da bambino. Ma le dichiarazioni non sono tutte rose e fiori: c’è spazio per lete a Marioed Alessio, ex compagni di squadra. Una leggenda assoluta del calcio giapponese che, come Hidetoshi Nakata prima di lui, è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel calcio europeo. Le due esperienze al CSKA Mosca e al, con brevi parentesi anche in Eredivisie, hanno impreziosito la carriere dache, con la Nazionale del Sol Levante, ha messo insieme 98 presenze e 37 reti. In Italia, il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Keisuke

Si è allontanato dal calcio che conta da qualche anno ormai, le sue però continuano ad essere giornate dense di impegni.Honda oggi gioca in Azerbaigian, è commissario tecnico della Cambogia ed ha anche un fondo con Will Smith. I tempi d'oro sono quindi passati, ma il calcio continua ad essere parte integrante ...Honda oggi gioca in Azerbaigian, è commissario tecnico della Cambogia ed ha anche un fondo ... Inevitabile non soffermarsi a parlare dell'arrivo al. In rossonero ha anche vestito la mitica ...Con un pò di buona volontà avrebbe fatto grandissime cose” Mi guardò con una faccia seria e il giorno dopo si presentò in palestra 40 minuti prima della seduta. Queste le parole del giapponese: 'Balot ...Keisuke Honda, ex calciatore del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza in rossonero. Honda ha detto: “Il mio Milan era difficile, qualcuno non dava il 100%.