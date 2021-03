Milan Femminile | super Giacinti | quaterna show nel derby | News

Advertising

SkySport : INTER-MILAN 1-4 Risultato finale ? ? #Moller (11') ? #Giacinti (15') ? rig. #Giacinti (33') ? #Giacinti (38') ?… - Gasalu01 : Come gioca bene il Milan Femminile - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Inter Milan 1.4 Femminile Giacinti Show: BraveRagazze #DerbyRossonero #IscrivetevialCanale... - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Inter Milan 1.4 Femminile Giacinti Show: BraveRagazze #DerbyRossonero #IscrivetevialCanale... - globalfirstnews : RT @EasySoccerNews: Inter Milan 1.4 Femminile Giacinti Show: BraveRagazze #DerbyRossonero #IscrivetevialCanale... -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Femminile

Juventus senza pietà calcistica in una delle partite di oggi del campionato di serie A. Nel match che opponeva la prima in classifica all'ultima, il Pink Bari, le bianconere ...4 - 1 dl...Commenta per primo Valentina Giacinti , attaccante del, ha segnato tutti e 4 i gol con cui la squadra di Maurizio Ganz ha vinto il derby contro l'Inter. Sui social, il capitano milanista esulta così: 'Un giorno che non dimenticherò mai. ...La diciassettesima giornata della Serie A Femminile ha confermato che la Juventus Women sta correndo verso il titolo senza ostacoli. Le bianconere di Rita Guarino, infatti, hanno demolito con un roboa ...Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Inter e Milan Femminile. LIVE Inter Milan Femminile: gli HIGHLIGHTS del match. LIVE Inter Milan Femminile: le formazioni uf ...