Milan, da Tomori al possibile colpo Walz: quanti prospetti di Campione (Di lunedì 29 marzo 2021) Su di lui anche il Barcellona , ma attualmente, come riporta ' La Gazzetta dello Sport ', il Milan sembra essere in vantaggio. Oltri a questi due, si registra l'interesse del Diavolo anche per Dani ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 29 marzo 2021) Su di lui anche il Barcellona , ma attualmente, come riporta ' La Gazzetta dello Sport ', ilsembra essere in vantaggio. Oltri a questi due, si registra l'interesse del Diavolo anche per Dani ...

Advertising

AntoVitiello : #Milan, domani ripresa allenamenti a Milanello. Ci saranno: Tomori Hernandez A. Donnarumma Meité Castillejo Tataru… - AntoVitiello : Vittoria di vitale importanza del #Milan a #Firenze, che in trasferta si conferma inarrestabile. Quindici gol in 15… - AntoVitiello : Il #Milan ha intenzione di riscattare #Tomori. Trattativa nel vivo tra qualche settimana ma c'è grandissima soddisf… - sportli26181512 : Fikayo Tomori, un potenziale campione da riscattare a tutti i costi. E se lo dice anche Baresi...: A gennaio, il pr… - infoitsport : Calciomercato Milan, non solo Tomori: due giovani per Pioli -