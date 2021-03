Migranti: Tribunale Ragusa conferma sequestro società Mare Jonio, legali ‘Faremo ricorso’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Palermo, 29 mar. (Adnkronos) – Il Tribunale di Ragusa ha confermato il sequestro disposto dalla Procura di Ragusa nei confronti della società armatrice della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. “Non appena verranno depositate le motivazioni presenteremo ricorso in Cassazione”, hanno annunciato all’Adnkronos i legali, gli avvocati Fabio Lanfranca e Serena Romano. Il sequestro riguarda documentazione a bordo e computer oltre a diversi strumenti di bordo. Sono di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazione alle norme del Codice della navigazione le accuse ipotizzate dalla Procura della Repubblica di Ragusa alla società proprietaria ed armatrice del rimorchiatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) Palermo, 29 mar. (Adnkronos) – Ildihato ildisposto dalla Procura dinei confronti dellaarmatrice della navedi Mediterranea Saving Humans. “Non appena verranno depositate le motivazioni presenteremo ricorso in Cassazione”, hanno annunciato all’Adnkronos i, gli avvocati Fabio Lanfranca e Serena Romano. Ilriguarda documentazione a bordo e computer oltre a diversi strumenti di bordo. Sono di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazione alle norme del Codice della navigazione le accuse ipotizzate dalla Procura della Repubblica diallaproprietaria ed armatrice del rimorchiatore ...

Advertising

TV7Benevento : Migranti: Tribunale Ragusa conferma sequestro società Mare Jonio, legali 'Faremo ricorso' (2)... - TV7Benevento : Migranti: Tribunale Ragusa conferma sequestro società Mare Jonio, legali 'Faremo ricorso'... - AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: #migranti Un passo in avanti per chi è “recluso” nei #Cpr Un’ordinanza del #Tribunale di #Milano ha accolto il ricorso… - aleLand03 : RT @OssRepressione: #migranti Un passo in avanti per chi è “recluso” nei #Cpr Un’ordinanza del #Tribunale di #Milano ha accolto il ricorso… - andy_reds : RT @squopellediluna: Un’ordinanza del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di un ragazzo tunisino difeso dall’Avv. Giulia Vicini e dis… -